Автобусные перевозки групп детей в Мурманской области осуществляются с соблюдением всех требований правил безопасности

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провёл очередное заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, представители правоохранительных и силовых ведомств, органов государственной и муниципальной власти, дорожно-эксплуатационных предприятий, ОАО «РЖД», общественных организаций. Соблюдение требований к условиям перевозки групп детей автобусами стало одной из ключевых тем обсуждения.

Как отмечалось на заседании, в Мурманской области перевозка детей от мест жительства до мест обучения и обратно осуществляется в 13 муниципальных образованиях. По 52 маршрутам с использованием 46 школьных автобусов ежедневно перевозится более 1700 детей. Все автобусы, используемые для перевозки детей, оснащены тахографами и оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Во всех организациях, имеющих на балансе транспортные средства, предназначенные для перевозки детей, назначены должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, несущие персональную ответственность за несоблюдение требований нормативных документов в сфере организации перевозки детей. Перевозка детей осуществляется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций.

В 2018 году при проведении летней оздоровительной кампании организованные перевозки групп детей автобусами будут осуществляться до мест организации отдыха и оздоровления в санаториях региона в Мурманске, Мурмашах и Апатитах, а также до Зеленоборской санаторной школы-интерната и оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг».

Кроме того, на заседании рассмотрены итоги подготовки автомобильных дорог общего пользования к пропуску весеннего паводка, обсуждены вопросы о проделанной работе собственниками дорог по восстановлению и нанесению горизонтальной дорожной разметки и о мерах по снижению рисков ДТП на железнодорожных переездах Мурманской области, Также участники заседания рассмотрели план мероприятий по снижению смертности участников дорожного движения на территории Мурманской области в 2018 году.