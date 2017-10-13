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Мурманская область. Арктика13.10.17 13:33

Автодор предупреждает: завтра на федеральной автодороге Р-21 «Кола» будут проводиться взрывные работы

14 октября с 15.30 до 16.30 в районе 1405-го километра федеральной автодороги Р-21 «Кола», в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», будут проводиться взрывные работы. Перекрытия автомобильного движения не потребуется.

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