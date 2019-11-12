Мурманская область. Арктика12.11.19 08:00
12 ноября на участке реконструкции автодороги Р - 21 «Кола» (
1106 км, район п.Зеленоборский) в связи с проведением работ по демонтажу старого моста через канал с 10.00 до 11.00 будет закрыто движение для всех видов транспорта.
Работы выполняет ООО «ТЕХНОСТРОЙ». ФКУ Упрдор «Кола» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
Автодорогу Р - 21 «Кола» в районе п.Зеленоборский перекрывают
12 ноября на участке реконструкции автодороги Р - 21 «Кола» (
Работы выполняет ООО «ТЕХНОСТРОЙ». ФКУ Упрдор «Кола» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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