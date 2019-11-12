Автодорогу Р - 21 «Кола» в районе п.Зеленоборский перекрывают

12 ноября на участке реконструкции автодороги Р - 21 «Кола» ( 1106 км , район п.Зеленоборский) в связи с проведением работ по демонтажу старого моста через канал с 10.00 до 11.00 будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Работы выполняет ООО «ТЕХНОСТРОЙ». ФКУ Упрдор «Кола» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.



