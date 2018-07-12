Автодорогу в торговом порту будут «мыть», чтобы не пылила

В Мурманском морском торговом порту завершаются пусконаладочные работы уникальной системы орошения автодороги на территории предприятия. В настоящее время сотрудники подрядной организации производят тестовые запуски.

Новая технология, внедряемая в ПАО «ММТП», является отечественной разработкой Академии промышленного пылеподавления «Борей». Система представляет собой 27 форсуночных поворотных головок, соединенных между собой и расположенных на установленном вдоль дороги ограждении. Система оснащена несколькими насосными станциями высокого давления, которые обеспечивают подачу и распыление воды на дорожное полотно.

Уникальная система пылеподавления может эксплуатироваться как при ручном управлении, так и в автоматизированном режиме. При этом последний позволяет выбрать несколько вариантов настройки работы вплоть до полного исключения участия оператора.

По итогам первичных испытаний, проведенных в процессе пусконаладочных работ, опробован режим орошения дорожного покрытия, максимально учитывающий климатические условия летнего периода и интенсивность движения автотранспорта: 15 минут - каждый час.

Новая система пылеподавления на автодороге на территории грузового района № 2 является одним из мероприятий масштабной экологической программы, реализуемой ПАО «Мурманский морской торговый порт».