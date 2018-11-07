Мурманская область. Арктика07.11.18 07:10
Автолюбителей просят не мешать проведению общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона
В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона 8 ноября будет освобождена от транспорта улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 12 до 17 часов.
На данном участке будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца.
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Последние комментарии
Земеля
07.11.18 07:25
Какая-то большая страна уже проходила путь - вкладывая огромные средства в гонку вооружений. Теперь ее нет. Думаю, что и усилия этого правителя будут напрасны
Zviygincew
06.11.18 20:10
ВВП есть от кого защищаться, поэтому денег надо много. А старики - им путь на погост, что на них деньги тратить
Бывалый
06.11.18 18:16
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