Автолюбителей просят не мешать проведению общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона 8 ноября будет освобождена от транспорта улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 12 до 17 часов.

На данном участке будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца.