Автомобиль «БМВ» сбил двух пожилых мурманчанчанок, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

28 ноября примерно в 17 часов 56 минут в Мурманске на улице Буркова водитель, управляя автомобилем «БМВ», допустил наезд на двух пешеходов, женщину 72 и 75 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавших госпитализировали.

В этот же день около 22 часа 15 минут на 14 км автодороги «Мишуково-Снежногорск», Кольского района водитель автомобиля «Рено Логан» не учёл дорожно-метеорологические условия допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай Туксон», который от столкновения допустил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате происшествия пассажир автомобиля «Рено», 25-летний молодой человек госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 652 нарушения Правил дорожного движения. 29 нарушений допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.