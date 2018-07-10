Автомобили полиции теряют белизну

Правительство России утвердило новую цветовую гамму автомобилей полиции, которые теперь могут быть серо-синими. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, наряду с прежней бело-синей гаммой, автомобили полиции могут быть и серо-синими, причём серый должен использоваться в качестве основного цвета.

Одновременно вводится новая цветовая гамма для машин Росгвардии. В неё включены белый и синий цвета. Кроме того, на автомобилях Росгвардии будут нанесены надписи «Росгвардия» и «Полиция», а также геральдический знак.