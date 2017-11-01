Такси – это не только возможность с комфортом добраться в пункт назначения, но также высокая вероятность попасть в аварию. Специалисты «АльфаСтрахование» подвели итоги первого полугодия 2017 г . и выяснили, что автомобили такси, застрахованные по ОСАГО, попадают в аварии в пять раз чаще остальных видов автотранспорта. Рекордсмен по убыткам - таксист из Екатеринбурга, побывавший в авариях 14 раз за полгода на одном и том же авто.

По статистике ГИБДД, в январе-июле текущего года в России произошло 86,2 тыс\чи аварий, из них 73 тысячи – из-за нарушения водителями ПДД. Среди них было 58,7 тысячи ДТП, совершенных легковыми автомобилями (904 аварии по вине водителей автомобилей, имеющих лицензию на перевозочную деятельность).

По данным «АльфаСтрахование», страховая компания получает один-два убытка по ОСАГО в год от каждого автомобиля такси. На каждый рубль страховой премии компания выплачивает 2,4 рубля возмещения по подобным убыткам.

С 1 июня этого года вступили в силу принятые в 2013 г . поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым запрещается брать на работу водителей с иностранными правами. За допуск к работе водителей, не имеющих российских удостоверений, работодателей будут штрафовать на 50 тысяч рублей.

«Проблемы безопасности дорожного движения создаёт то, что значительная часть таксистов, особенно в Москве, имеют права бывших союзных республик. Часто они не трудоустроены официально, а машины берут в аренду, - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». - Теперь с помощью сотрудников ГИБДД будет проводиться отсев людей, которые не имеют права заниматься перевозками, не знают в достаточной степени ПДД, совершают аварии и приносят убытки страховым компаниям. Мы надеемся, что безопасность движения улучшится».