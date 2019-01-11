Мурманская область. Арктика11.01.19 07:35
Автомобильная дорога Заполярный – Сальмиярви открыта для движения
Как сообщает «Мурманскавтодор», автомобильная дорога Заполярный - Сальмиярви (км 0- км 23» открыта. Движение осуществляется в обычном режиме с 3.30.
А с 3 часов 11 января открыта для проезда и федеральная автомобильная дорога Р-21 «Кола» (км 1245- км 1272 ).
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