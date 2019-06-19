Мурманская область. Арктика19.06.19 07:15
Автомобильную дорогу «Лота» полностью перекроют на один час
В связи с выполнением работ по монтажу консолей балок пролётных строений будет ограничено движение всех видов транспортных средств (за исключением автомобилей оперативных служб) с кратковременным (не более 60 минут) полным перекрытием движения на участке автомобильной дороги общего пользования Кола - Верхнетуломский - КПП «Лота» (км 9 - км 10) - с 24.00 19 июня до 5.00 20 июня.
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Последние комментарии
Елена Степановна
18.06.19 21:19
Тысячи граждан России выехавшие из Крайнего Севера не могут получить жилищный сертификат десятилетиями. Список с каждым годом растет как снежный ком. Почему нет денег у государства??
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ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
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jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
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