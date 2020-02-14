Автомобильную дорогу Мишуково – Снежногорск опять перекрывают

14 февраля с 18.30 до 19.30 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 17.30 до 19.30, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее 500 метров .