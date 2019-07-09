Автомобильную дорогу Мишуково – Снежногорск перекроют из-за проведения взрывных работ

10 июля с 15.00 до 16.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.

Следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ - с 14.00 до 16.00 часов, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее 500 метров .