Мурманская область. Арктика13.06.18 07:00
Автомобильную дорогу Мишуково-Снежногорск опять перекрывают
14 июня в связи с производством взрывных работ с 12.00 до 17.00 по готовности планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и автоподъезде к селу Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).
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