Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий региона перевезено грузов в 1,4 раза больше, чем в январе 2018 года

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, за январь 2019 года морскими портами и терминалами Мурманской области переработано 5,6 млн тонн грузов, что на 15,8% выше уровня прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как сухогрузов до 2,3 млн тонн (на 4,3 %), так и нефтеналивных грузов до 3,3 млн тонн (на 25,5%).

В отчётном периоде объём грузоперевозок крупными и средними организациями вырос на 8,2% (до 2,8 млн тонн) по сравнению с январём 2018 года.

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом за первый месяц 2019 года сложился выше уровня прошлого года на 11,7% в связи с увеличением транспортировки металлических руд (на 18,1%) и апатитового концентрата (на 7,2%).

Объём перевозимых грузов морским транспортом составил 3,5% от уровня января 2018 года, что обусловлено падением спроса на услуги основного перевозчика.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий перевезено грузов в 1,4 раза больше, чем в январе 2018 года. Увеличение значения показателя объясняется изменением круга отчитывающихся респондентов, в связи с переходом ряда предприятий, осуществляющих грузовые перевозки, из «малых» в «крупные».