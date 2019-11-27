Автомонстры столкнулись в Ковдоре. Погиб один водитель

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины, 1985 года рождения, на территории одного из горнорудных предприятий области.

Следствием предварительно установлено, что 27 ноября 2019 года в 12 часов 50 минут произошло столкновение двух большегрузных автосамосвалов в Ковдоре, в результате чего погиб водитель одного из них. Водитель другого самосвала был доставлен в приёмный покой Ковдорской больницы, угрозы его жизни и здоровью нет.

На месте происшествия работают следователи, восстанавливая картину произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также лица из числа руководства предприятия.

После проведения проверки в порядке, ст.ст. 144-145 УПК РФ следствием будет дана уголовно-правовая оценка произошедшему и принято процессуальное решение.