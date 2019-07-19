Автопарк Кольской АЭС пополняется новыми пассажирскими автобусами

В 2019 году автопарк Кольской АЭС пополнят 8 новых пассажирских автобусов. Первый из них - междугородний автобус «Volgabus 5285» уже вышел на линию перевозки персонала Кольской АЭС и подрядных организаций.

Новый автобус – вместительный, мощный, надежный и комфортабельный, отвечает всем современным требованиям. В нём 51 посадочное место, оснащенное трехточечными ремнями безопасности. В салоне имеются системы видеонаблюдения и кондиционирования воздуха, удобный электронный рейсоуказатель.

«Наши транспортные средства обновляются регулярно, но в этом году количество новой техники предприятия увеличится сразу на 8 единиц, - сообщил заместитель генерального директора по автотранспорту ООО «Кольской АЭС-Авто» Павел Золотов. - Ожидается поставка ещё трёх междугородних автобусов и четырех автобусов пригородного сообщения. Они заменят устаревшие «МАЗы».

Новая техника не только существенно улучшает условия перевозки сотрудников к месту работы, но и позволяет в перспективе расширить маршрутную сеть для доставки пассажиров в близлежащие к городу Полярные Зори поселки Зашеек и Африканда, где также проживают семьи заполярных атомщиков, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.