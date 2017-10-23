Автоподъезд к селу Териберка заасфальтирован

На автоподъезде к селу Териберка выполнен капитальный ремонт покрытия на участке от 35-го километра до старой Териберки и на подъезде к другой части села – микрорайону Лодейное. Подрядчик на данном объекте капремонта – ООО «Кольское дорожное управление». Дорожники, приступив к работам в августе, успели до первых снегов завершить устройство асфальтобетонного покрытия, которое пришло на смену покрытию гравийному.



Общая протяжённость обновлённой дорожной одежды составила 5,8 км. Событие поистине историческое – появился первый асфальтобетон на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Автоподъезд к селу Териберка».



Стоит добавить, что в летний строительный сезон, в рамках муниципальной программы, асфальтобетонное покрытие уложено и на ряде улиц сельского поселения. Всё это, безусловно, добавит комфорта жителям поморского села в их повседневном передвижении, а также многочисленным туристам, поток которых в Териберку возрастает год от года.