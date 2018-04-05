«Автоподснежники» мешают приходу весны

И.о.главы ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров и председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провели традиционный объезд флотской столицы. Очередной маршрут городского рейда был составлен по обращениям граждан. В зоне внимания руководства администрации и коммунальных служб оказались учреждения образования и культуры нашего ЗАТО, а так же дворы на улицах Северная Застава и Падорина. Проверялось, в первую очередь, качество очистки кровли и уборки придомовых территорий.

Первый объект рейда — общеобразовательная школа № 12. Жалоба на обледеневшую кровлю образовательного учреждения поступила от одного из жителей Североморска. Как рассказал начальник муниципального бюджетного учреждения «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» - Леонид Рындя, здесь была очищена кровля, следующие работы будут производиться по мере необходимости.

К территории детского сада № 16 — тоже никаких нареканий. Дворники здесь работают ежедневно, кровля и пожарные лестницы очищены.

В штате ещё одного учреждения, проверенного в рамках городского рейда – Дворец культуры «Строитель», есть рабочий по комплексному обслуживанию здания, имеющий допуск для проведения работ на крыше. Кровлю необходимо освобождать от скопившегося снега, чтобы не было протечек в зрительный зал. Чистить территорию помогает технический персонал ДК, в том числе, администраторы, звукооператоры, осветители. Все берут в руки лопаты, освобождая от снега лестницы, пандусы.

Во время городского рейда были проинспектированы придомовые территории на ул. Северная Застава, 4,6,8. В момент проверки на этих объектах производилась механизированная уборка снега, в которой также участвовали дворники. Единственной проблемой здесь стали «автоподснежники», которые мешали проехать технике.

По адресу ул. Падорина, 17 участники рейда осмотрели состояние территории, где накануне была проведены снегоуборочные работы. Качество работы управляющей организаций на данной территории нареканий не вызвало.

Для контроля за работой управляющих компаний разработаны графики уборки придомовых территорий, предоставленные коммунальными службами. Муниципальные жилищные инспекторы комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Североморск ежедневно выезжают на место и ведут фотофиксацию.

И.о. главы муниципалитета Андрей Сахаров подчеркнул, что вся информация об уборке того или иного двора размещается на сайте администрации во вкладке КРГХ, любой житель Североморска может с ней ознакомиться. Есть просьба к североморцам — своевременно убирать свои личные автомобили. Дата и время механизированной уборки всегда известны заранее.