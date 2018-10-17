Автор грандиозного фото-челенджа #МойЗавтракCMD в гостях «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ»

Сегодня, 16 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Что такое #МойЗавтракCMD? Почему повсюду трубят о здоровом питании? Верно ли утверждение, что «мы то, что мы едим»? На эти и другие вопросы ответит прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» генеральный директор Центра Молекулярной Диагностики на улице Лобова и автор грандиозного фото-челенджа #МойЗавтракCMD Марина Волкова.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.