Мурманская область. Арктика20.03.18 14:51
Авторская 40-местная матрешка будет представлена на выставке «Русская красавица» в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске
21 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка декоративно-прикладного искусства из фондового собрания музея «Русская красавица».
На выставке представлена авторская 40-местная матрешка, выполненная заслуженным художником России Раисой Чебатуриной северодвинскими росписями: мезенской, пермогорской, ракульской, борецкой, пучугской.
Кроме того, выставка знакомит с произведениями «Павловопосадской платочной мануфактуры», старейшего в России предприятия по выпуску платков и шалей.
Выставка будет работать до 29 апреля.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 833 человека
-
Последние комментарии
Михаил Шилов
20.03.18 08:40
Как врач Союза ММА России хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в организации работы Первенства и Чемпионата. Особое спасибо медицинской сестре Легкоатлетического манежа в Долине уюта
Комментарий к новости:Путь на мировой уровень начинается с Мурманска
Zviygincew
19.03.18 07:48
Доброе утро, страна! Встречаем новый день со старым президентом!
Комментарий к новости:Жители Мурманской области отдали голоса Владимиру Путину
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
-Скоро в эфире17:15Городские хроники (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЖителей региона порадовало снижение цен в феврале на гречневую крупу и меха-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 6 копеек, евро подскочил почти на 63 копейки-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Если есть инициатива, то Ассоциация ТСЖ подскажет и поможет-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше