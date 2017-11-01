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Мурманская область. Арктика01.11.17 12:34

Автоугонщик с большим опытом попался на очередной поездке на чужой машине

В Мурманской области сотрудник полиции задержал мужчину, угнавшего автомобиль, в момент совершения преступления. Происшествие произошло накануне в Ковдоре.

Находясь при исполнении служебных обязанностей, работая в рамках проверки по материалу, сотрудник уголовного розыска отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-21043», подъехавший к продуктовому магазину. Находившийся за рулем автомобиля житель Ковдора был хорошо знаком оперативнику, так как ранее он был шесть раз судим за неправомерное завладение транспортными средствами.

Водитель вышел из автомобиля и отправился в магазин. Сотрудник полиции также обратил внимание, что у него имеются признаки алкогольного опьянения. Пока гражданин находился в торговом заведении, совершая покупки, полицейский вызвал наряд ГИБДД. Ожидая приезда сотрудников ДПС, оперативник задержал подозреваемого.

Приехавшие на вызов сотрудники дорожной полиции установили, что транспортное средство, на котором передвигался ранее судимый житель Ковдора 1987 года рождения, ему не принадлежит и фактически находится в угоне. Водитель - ранее судимый житель Ковдора 1987 года рождения - имел внешние признаки алкогольного опьянения, однако пройти процедуру освидетельствования отказался, в связи с чем полицейские составили в отношении него административный протокол по с.2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции установили хозяйку транспортного средства – жительницу  Ковдора – и сообщили ей о том, что ее автомобиль был угнан с неохраняемой стоянки. Потерпевшая, узнав от полицейских о неправмерном завладении принадлежащей ей машины, сразу же пришла в полицию и написала заявление об угоне.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении 30-летнего мужчины в течение дежурных суток возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 12.26 КоАП РФ.

 

 

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