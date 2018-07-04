Автовладельцам не доливают!

Российские автолюбители практически ежедневно становятся жертвами обмана со стороны владельцев и работников автозаправочных станций. Как заявили в Федерации автовладельцев России, недоливом топлива занимаются на 76% российских АЗС.

Подавляющее большинство заправок в России уличили в масштабном обмане своих клиентов: работники почти 76% АЗС в стране не доливают топливо. К такому выводу пришли эксперты Федерации автовладельцев России по итогам проведенного исследования.

«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — говорится в комментарии к исследованию.

Заправочные сети в среднем недоливают около 5% топлива. Максимальный недолив, который удалось выявить в ходе исследования, составил 19%.

Из-за действий заправщиков фактическая цена бензина составляет не 44-45 рублей, а 55 рублей за литр, заявили специалисты.