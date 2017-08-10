Азарт довёл до уголовной статьи

Прокурор Первомайского административного округа г.Мурманска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя города в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый достоверно зная, что Мурманская область не входит в число субъектов Российской Федерации, где предусмотрено создание игорных зон, осознавая противоправный характер своих действий и их общественную опасность, реализуя свой преступный умысел, совершила незаконное проведение азартных игр с использование игрового оборудования вне игорной зоны.

Прокурором уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления виновному лицу грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.