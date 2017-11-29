«Азбука права» - УФСИН приступает к реализации нового социально-значимого проекта

Проект «Азбука права» по правовой защите и просвещению семей, где родители, воспитывающие детей, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы, получил президентский грант и стартует в Мурманске с 1 декабря 2017 года.

Данный проект является продолжением многолетнего плодотворного взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области с частным учреждением социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей».

В 2017 году был успешно завершён проект «Мир вокруг тебя. Регион» по оказанию всесторонней социально-психологической помощи осужденным женщинам, воспитывающим детей до трех лет и освободившихся из мест лишения свободы, или имеющим отсрочку исполнения наказания до достижения ребёнком 14 лет. Его результаты оказались настолько положительны, что «Центр развития семейных форм устройства детей» подал заявку на получение нового Президентского гранта на продолжение данной социально значимой работы.

Всего в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации участвовали свыше 8 тысяч некоммерческих организаций с более чем 9,5 тысячами проектов. Проект «Азбука права» вошёл в число 2243 победителей из всех регионов страны.

Проект предполагает проведение групповых занятий, а также индивидуальных консультаций психолога, специалистов по социальной работе, юриста. Запланирован семинар-тренинг для семей с детьми «Страна семейного права», конкурс семейного творчества «Моя семейная конвенция» и многое другое. В рамках проекта пройдёт обучение специалистов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН технологиям работы с семьями, находящимися в кризисной ситуации.

Кураторы проекта планируют охватить вниманием около 50 семей с детьми, проживающих в городах Мурманск, Кола и Североморск. Мероприятия проекта рассчитаны до 30 ноября 2018 года.