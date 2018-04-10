«Азбуку предпринимателя» освоили 17 студентов

В Апатитах прошёл тренинг-курс «Азбука предпринимателя». 17 студентов филиала МАГУ в Апатитах в течение 5 дней изучали тонкости предпринимательского ремесла, прорабатывая бизнес-план своей идеи.

- Тренинг включает в себя всю информацию, которая необходима для составления бизнес-плана. Самое важное - появилось чёткое понимание того, что необходимо сделать для запуска бизнеса. Очень понравилось, что, помимо теории, было много практических занятий, на примере наших идей материал был подан наглядно и понятно, - поделился участник тренинг-курса Глеб Щеглов.

Глеб – студент 4 курса Мурманского арктического государственного университета. Его бизнес-идея – производство дизайнерских носков с оригинальными принтами. У других участников «Азбуки» проекты не менее креативные - производство свадебных аксессуаров ручной работы, контактный зоопарк, чайная.

Напомним, что тренинг-курс проводится в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

«Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга преподаватель доносит информацию о шагах, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

- Я глубоко убежден, что стать предпринимателем и начать работать на себя человек может в любом возрасте. А для старта своего дела необходима некоторая смелость, как раз ею и обладает сегодняшняя молодёжь. Исследования показывают, что в следующем поколении появится больше предпринимателей, людей способных создавать что-то новое, поэтому мы делаем ставку на студентов наших вузов, регулярно проводя для них образовательные мероприятия. В ходе такого тренинг-курса как «Азбука» человек может точно определить, близка ему тема предпринимательства или нет, в какой сфере ему развиваться, куда нужно пойти и что сделать для того, чтобы открыть свое дело, - прокомментировал руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артем Марышев.