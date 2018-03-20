«Азбуку ЖКХ» создают юные мурманчане

«Арктик-ТВ» - единственный канал на мурманском телевидении, который производит программы для юных зрителей с их непосредственным участием. Новый детский познавательный проект «Азбука ЖКХ» - будет интересен и некоторым взрослым. Его инициаторами выступили НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области» и теплоснабжающая компания АО «МЭС».

Что такое капитальный ремонт дома, для чего нужны водосчетчики и как в наши квартиры поступает тепло - не все взрослые могут точно ответить на эти вопросы. Участники познавательного проекта «Азбука ЖКХ» - школьники, которые теперь знают почти все о системе коммунального хозяйства города Мурманска. Ребята признались: на уроках не рассказывают, что такое тепловые сети или зачем экономить воду, хотя эти знания обязательно пригодятся в жизни.

Познавательный проект «Азбука ЖКХ» поддержали и юные мультипликаторы. На занятиях в анимационной студии г. Мурманск «Яркое настроение» они придумали и сняли десятки мультфильмов на разные темы, но истории о центральном отоплении и реставрации домов снимают впервые.

Всего получилось шесть познавательных историй. Смотрите «Азбуку ЖКХ» в эфире «Арктик-ТВ» уже в ближайшее время.