АЗС Мурманской области продолжают повышать цены на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 11 до 17 декабря провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,30 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 42,10 руб. - увеличение на 20 коп.; Дт/зим - 43,20 руб. - увеличение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 40,24руб. - увеличение на 15 коп.; АИ-95 - 43,04 руб. - увеличение на 15 коп.; Дт/зим - 43,70 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 39,45 руб. - увеличение на 53 коп.; АИ-95 - в среднем 42,45 руб. - увеличение на 46 коп.; Дт/зим - в среднем 43,75 руб. - увеличение на 27 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,30 руб. - увеличение на 50 коп.; АИ-95 - 42,10 руб. - увеличение на 50 коп.; Дт/зим - 44,40 руб. - увеличение на 1,00 руб.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,79 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 42,79 руб. - увеличение на 30 коп.; Дт/зим - 43,95 руб. - увеличение на 16 коп.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,10 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 42,10 руб. - увеличение на 20 коп.; Дт/зим - 43,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,39 руб. - увеличение на 50 коп.; АИ-95 - 42,49 руб. - увеличение на 50 коп.; Дт/зим - 43,99 руб. - увеличение на 50 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 49200 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 51000 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 50700 руб/т (увеличение на 1500 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 48900 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 50800 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 51200 руб/т (изменений не зафиксировано).