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Мурманская область. Арктика05.06.18 09:00

«Азы спецназа» - на Северном флоте готовятся к проведению военно-патриотической акции «Заполярный рубеж»

На Северном флоте разработан новый сложный и интересный маршрут для проведения военно-спортивной эстафеты «Заполярный рубеж». Для него запланировано оборудовать многофункциональную трассу протяжённостью пять километров. По маршруту состязаний предусмотрено соорудить 20 искусственных препятствий, схемы которых разработаны и получили свои оригинальные названия. «Под перекрёстным огнём» – переползание под сеткой через грязь, «Вспомни детство: классики» – преодоление болота с сеткой, «Резиновый берег» – покорение вершины из автомобильных шин, «Арктическая переправа» – бег по бревну над болотом, «Сквозь огонь, воду и железную сетку» – полоса препятствий.

Не менее интересные наименования получат и другие преграды, спуски, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины. Их назовут «Шины, шины», «Бурелом», «Ветвистый путь», «Азы спецназа», «Прыжок Исинбаевой», «Скалолаз», «Бегом по шпалам», «Непреступная высота», «Ты не пройдёшь!», «После бури», «Северный кенгуру», «По уши в грязи», «Эльбрусская возвышенность».

Военно-патриотическая акция «Заполярный рубеж» впервые будет проведена на территории Минобороны России, расположенной в районе посёлка Кильдинстрой Мурманской области. Время проведения гонки – традиционное – накануне главного праздника военных моряков – Дня военно-морского флота России.

Как сообщает пресс-служба СФ, в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота уже началась подготовка команд для участия в «Заполярном рубеже».

В этих открытых командных соревнованиях по бегу по пересечённой местности с преодолением препятствий может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям.

Это будут уже третьи военно-спортивные мероприятия, проводимые по инициативе командования Северного флота. В 2016 и 2017 годах они проходили на территории североморского загородного парка под названиями «Гонка Северный фронтир» и «Заполярный рубеж».

 

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