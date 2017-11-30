Баба-Яга приехала к ребятам из Ковдора с передвижной детской библиотекой
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки впервые посетила город Ковдор. Для читателей детской библиотеки специалисты приготовили театрализованное представление, в котором Баба-Яга, лиса Алиса знакомят детей с передвижной детской библиотекой.
Отгадывая загадки, ребята познакомились с техникой, которой оснащен библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Юных читателей ждали хитроумные задания от литературных героев: отгадать автора потерявшейся телеграммы, собрать из кубиков иллюстрации к русским народным сказкам, узнать героя по песенке из мультфильма, прокатиться на метле Бабы-Яги. Каждое задание сопровождалось веселым танцем: участники праздника смогли почувствовать себя птицами, рыбами, маленькими лягушатами и задорными спортсменами.