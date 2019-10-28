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Мурманская область. Арктика28.10.19 12:33

Бабка за дедку: как возник дефицит внуков в России и почему не стоит его бояться

За последние 90 лет среднее число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось почти в семь раз: если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019-м - только 81. В День бабушек и дедушек разбираемся, почему так происходит. 

Рост числа пожилых людей стал обычным явлением в большинстве стран мира - жизнь становится все спокойнее и благополучнее, а медицина помогает справляться со всё более сложными заболеваниями. «Пожилых россиян сейчас сравнительно много, так как это представители многочисленного поколения родившихся в конце 1940-х - 1950-х годах», - констатирует заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

За послевоенным бумом рождаемости последовал спад 1960-1970-х годов, но самый глубокий провал произошел в конце 1990-х годов. Поэтому молодых людей, которые только вступают в детородный возраст, сейчас мало. «Из-за этого мы видим такую картину: сравнительно много пожилых людей и мало детей - избыток бабушек и дефицит внуков, выражаясь экономическими терминами», — отметила она.

На демографические волны накладываются и социокультурные факторы: всё чаще молодые женщины откладывают рождение первого ребёнка на более поздний срок. Однако в ближайшие годы ситуация может немного улучшиться, так как подрастает относительно многочисленное поколение родившихся в начале 2000-х годов. В настоящее время более 30% населения составляют молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. И именно они через 20 лет дадут значительное увеличение количества людей старшего возраста.

«Волны роста и спада будут продолжаться и в будущем, но в целом рождаемость будет снижаться. Этот путь уже прошли все цивилизованные страны, и старение населения — не уникальная проблема России», — сказала Егорова. При этом в нашей стране эта проблема стоит не так остро, как в Японии и многих европейских государствах, где доля пожилых людей доходит до трети от всего населения. По данным последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, численность жителей старше трудоспособного возраста составила 31,7 миллиона человек, или 22,2%. 

Суммарный коэффициент рождаемости в России сегодня составляет 1,6 ребёнка на одну женщину. «Кроме экономических факторов и мер демографической политики (материнский капитал, различные пособия), значительное влияние на рождаемость оказывает и настрой молодых людей на рождение двух и более детей», - отмечает эксперт.

Старение населения становится одной из наиболее значимых проблем современности. Демографическое старение оказывает влияние на рынок труда, развитие социальной сферы и сферы здравоохранения, рынок товаров и услуг, транспорт, а также на структуру семьи и взаимоотношения между людьми, принадлежащими к разным поколениям. Поэтому, пока наши бабушки и дедушки живы, забота о них должна идти не только от государства, но и от детей - в 2019 году на 1000 человек в возрасте от 15 до 59 лет приходится 360 людей пожилого возраста. Другими словами, одна бабушка или один дедушка приходится на трёх взрослых.

По данным Росстата, в начале нынешнего года в нашей стране проживало 146,8 миллиона человек: 68,1 миллиона мужчин и 78,7 миллиона женщин. При этом детей в возрасте до 9 лет - свыше 18 миллионов, подростков от 10 до 19 лет - более 14,7 миллиона. Точные данные о численности и структуре населения страны станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в октябре 2020 года. 

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