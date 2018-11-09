Бабочка с двумя сим-картами «не долетела» до осужденного ревдинской исправительной колонии строгого режима

Сотрудники ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 при досмотре письма на имя осужденного от жительницы Кандалакши обнаружили в поздравительной открытке две сим-карты.

Аналогичный случай произошёл в исправительной колонии строгого режима № 18 пос.Мурмаши. При выдаче осуждённому заказного письма от жительницы Пскова внутри почтового отправления был обнаружен дисплей к мобильному телефону.

А сотрудники зеленоборской колонии-поселения № 20 обнаружили сим-карту внутри почтовой посылки, предназначенной осуждённому, которая была спрятана в кейсе для компакт-дисков.

По всем случаям были составлены протоколы об административном правонарушении, проводятся проверки.