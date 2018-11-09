Мурманская область. Арктика09.11.18 11:55
Бабочка с двумя сим-картами «не долетела» до осужденного ревдинской исправительной колонии строгого режима
Сотрудники ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 при досмотре письма на имя осужденного от жительницы Кандалакши обнаружили в поздравительной открытке две сим-карты.
Аналогичный случай произошёл в исправительной колонии строгого режима № 18 пос.Мурмаши. При выдаче осуждённому заказного письма от жительницы Пскова внутри почтового отправления был обнаружен дисплей к мобильному телефону.
А сотрудники зеленоборской колонии-поселения № 20 обнаружили сим-карту внутри почтовой посылки, предназначенной осуждённому, которая была спрятана в кейсе для компакт-дисков.
По всем случаям были составлены протоколы об административном правонарушении, проводятся проверки.
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Последние комментарии
Иван
09.11.18 12:01
не дали ребёнку с папой поговорить!!!
Мимо проходил
09.11.18 11:05
Особенно понравился кусок про "мироедов". Только я бы это слово в кавычки не ставил. Они есть и будут эксплуататорами во все времена, только современные оборзели, а мироеды XIX века побаивались народ
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Сергей
08.11.18 19:18
Здравствуйте. Город поменял домовые знаки. У них с завидной периодичностью горят трансформаторы которые стоят 500р. У нас ТСЖ мы уже устали покупать эти трансформаторы и знак поменять не имеем права.
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