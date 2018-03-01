Баллон с наркотиками и средствами связи не «докатился» до сидельцев мурмашинской исправительной колонии строгого режима

Сотрудники мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 предотвратили доставку крупной партии запрещённых предметов и веществ на режимную территорию учреждения.

Закладка запрещённых веществ была обнаружена сотрудниками при досмотре баллонов для газа, предназначавшихся для производственных нужд учреждения. У одного из баллонов оказалось двойное дно, где находился арсенал запрещённых средств: 31 мобильный телефон, 19 сим-карт операторов сотовой связи, аккумуляторная батарея, аудио наушники, USB – провода, смарт-часы, другие аксессуары мобильной связи, в том числе и роутеры Wifi.

Кроме того в полости баллона находились три плитки с веществом коричневого цвета, полиэтиленовый пакет с таблетками зелёного цвета, 3 полимерных свёртка с веществом белого цвета. Наркоразыскная собака, привлечённая к досмотру содержимого баллона, своим поведением дала специалистам УФСИН предположить, что в свёртках могут находиться наркосодержащие вещества.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, по данному факту в ИК-18 была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД РФ по Кольскому р-ну Мурманской области. Изъятое вещество для исследования передано в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

Результаты экспертизы показали, что в баллоне были спрятаны наркотические вещества в крупном размере: гашиш общей массой 287,5 г, кокаин общей массой не менее 1,6 г, 1,84 г вещества, в состав которого входит 6-моноацетилморфин, героин и метадон, таблетки общей массой 30,58 г, в которых содержится наркотическое средство МДМА.