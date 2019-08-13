Банк России научит россиян определять подлинность банкнот и монет

Банк России запустил программу дистанционного обучения кассовых работников торговых сетей по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России».

«Программа призвана повысить уровень знаний кассиров и снизить риск попадания неплатежеспособных и поддельных банкнот и монет в наличное денежное обращение Заполярья через сферу торговли. Кассиры освежат знания об оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков Банка России. Это позволит повысить доверие населения к розничным сетям», - отметил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Мурманской области Олег Астахов.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, программа предусматривает самостоятельное изучение электронного курса в течение месяца с момента его назначения и дистанционное тестирование по итогам обучения, на прохождение которого даётся один день. Обучающиеся смогут изучить курс в любое удобное для них время. Успешно прошедшие итоговое тестирование получат именной сертификат о прохождении обучения и отличительный знак Банка России (наклейка).

Обучение и тестирование кассовых работников Банк России проводит бесплатно. Учебный курс доступен на сайте Университета Банка России (university.cbr.ru). Зарегистрироваться для прохождения курса можно у ответственных координаторов в розничных сетях.