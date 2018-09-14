Банк России повысил ключевую ставку до 7,50% годовых

Решение Банка России стало неожиданным для аналитиков: все эксперты ждали сохранения ставки на уровне 7,25%.

Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, говорится в сообщении регулятора

На последнем заседании, которое состоялось 27 июля, Совет директоров Банка России не стал менять ставку и сохранил ее на уровне 7,25% годовых.

В текущем году ключевая ставка снижалась два раза и повысилась на сегодняшнем заседании. На начало 2018 года ключевая ставка составляла 7,75%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября 2018 года.