Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,00% годовых

Совет директоров Банка России 16 июня принял решение снизить ключевую ставку до 9,00% годовых. Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Как отмечает Банк России, годовая инфляция в мае составила 4,1%, сохраняясь вблизи целевого уровня. Низкая инфляция постепенно приобретает устойчивость. Темпы роста цен становятся все более однородными по регионам и основным группам товаров и услуг. Продолжилось замедление роста цен на непродовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне, хотя в настоящее время в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдается повышение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. На этом фоне произошло ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции, которая, по оценке на 13 июня, составила 4,2%.

В условиях заметного замедления инфляции инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились. Однако эта тенденция может временно приостановиться на фоне сезонного повышения цен на отдельные виды плодоовощной продукции, к динамике которых наиболее чувствительны инфляционные ожидания. Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо дальнейшее снижение инфляционных ожиданий.

Дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется. Домашние хозяйства в основном продолжают придерживаться сберегательной модели поведения. При этом происходит постепенное оживление потребительской активности. Динамика потребительского кредитования пока не создает значительных инфляционных рисков.

Существенный вклад в замедление роста потребительских цен с начала текущего года вносило укрепление рубля. Влияние данного фактора на динамику инфляции постепенно уменьшается на фоне относительно стабильного валютного курса.

Важную роль в замедлении инфляции сыграли умеренно жёсткие денежно-кредитные условия. На фоне снижения ключевой ставки процентные ставки по кредитам сократились. При этом их уровень поддерживает сбалансированный спрос на кредит. Восстановление потребления пока не опережает рост заработной платы. Банки продолжают придерживаться консервативной политики, смягчая ценовые и неценовые условия кредитования, прежде всего для надежных заемщиков. Снижение депозитных ставок отчасти привело к замедлению прироста депозитов населения. Банк России будет формировать такие денежно-кредитные условия, которые поддержат стимулы к сбережениям, что ограничит инфляционные риски.

Продолжается восстановление экономической активности. Наряду с ростом инвестиций и промышленного производства, увеличивается потребление домашних хозяйств. В настоящее время умеренный рост потребительских расходов не создает инфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг.

С учётом текущих восстановительных тенденций Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП до 1,3–1,8% в 2017 году. Вместе с тем экономический рост приближается к потенциальному уровню. Одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5–2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований.

Краткосрочные инфляционные риски, связанные с динамикой цен на нефть, снизились в связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти странами-экспортерами. Вместе с тем традиционно в это время года проявляются краткосрочные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров и инфляционные ожидания.

Среднесрочные риски сохраняются на повышенном уровне. Во-первых, они связаны с дальнейшей динамикой цен на нефть, которые в условиях достигнутых договоренностей начали формироваться на более низком уровне, чем ожидалось. Законодательное закрепление и реализация бюджетного правила будут содействовать снижению этих рисков. Во-вторых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. В-третьих, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению. В-четвертых, сохраняется чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике. В-пятых, возможное проведение налогового маневра может привести к временному ускорению инфляции.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.