Банк России снизил ключевую ставку до 6,00% годовых

Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,00%, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Совет директоров Банка России отмечает, что замедление инфляции в стране происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года.

Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечает ЦБ РФ.

На последнем заседании, которое состоялось 13 декабря 2019 года, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку также на 25 б.п. - до 6,25%.

В прошлом году ЦБ РФ снижал ставку пять раз. Первое снижение ЦБ предпринял в июне, следующее - в июле, третье - в сентябре, четвёртое - в октябре, пятое - в декабре. В 2018 году ключевая ставка снижалась два раза и повышалась также два раза.