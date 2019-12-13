Банк России снизил ставку на 0,25 п.п. - до 6,25% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 6,25% годовых, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров. Ставка обновила минимум с марта 2014 года.

Как отмечает ЦБ, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В этом году ЦБ РФ трижды снижал ставку на 0,25 п.п., последний раз в сентябре - до 7%. В октябре ставка была снижена сразу на 0,5 п.п. - до 6,5% годовых.