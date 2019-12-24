Банк России уточнил требования к собственным средствам управляющих компаний

Принятые изменения направлены на повышение финансовой устойчивости управляющих компаний (УК) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии УК, а также на формирование их собственных средств за счет наиболее качественных и ликвидных активов. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом.

Документ повышает требования к активам в составе собственных средств УК. В частности, устанавливается запрет на принятие к расчёту структурных облигаций, дополнительно ограничивается доля недвижимого имущества, а также регламентируется порядок учета обязательств по долгосрочным договорам аренды.

Сокращается срок (с 1 месяца до 10 рабочих дней) для устранения УК нарушений требований к минимальному размеру собственных средств, в случае если такие нарушения возникли по причинам, не зависящим от действий УК.

Указание Банка России вступает в силу с 3 января 2020 года, за исключением положения о снижении доли недвижимого имущества (вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования указания).