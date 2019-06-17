Банкам деньги россиян не интересны - максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ снизилась до 7,31%

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учёта вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объём депозитов, в первой декаде июня понизилось на 0,06 процентного пункта (п.п.) - до 7,31% по сравнению с 7,37% в третьей декаде мая, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка: регулятор не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 2 п.п. выше средней максимальной. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом специального внимания органа банковского надзора. Таким образом, на текущий момент внимание ЦБ могут привлечь банки со ставкой по вкладам, превышающей 9,31% годовых.