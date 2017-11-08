Банки не хотят приумножать доходы вкладчиков

Агентство по страхованию вкладов фиксирует продолжение снижения доходности вкладов россиян, свидетельствует статистика АСВ. «Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам девяти месяцев 2017 года большая часть банков (74 из 100) понизили ставки. В 7 банках ставки повысились, в 19 – ставки остались на прежнем уровне», - говорится в сообщении агентства.

Средний уровень взвешенных по объёму вкладов ставок по рублевым годовым вкладам в размере 1 миллион рублей снизился на 0,6 процентного пункта, до 6,4% годовых. Эксперты отмечают, что благодаря снижению инфляции реальная доходность по вкладам по отношению к инфляции остается положительной. По оценкам агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.

Объём средств населения в банках РФ за девять месяцев увеличился на 2,3%, до 24,754 триллиона рублей. Без влияния валютной переоценки рост вкладов за период с 1 января по 1 октября 2017 года составил 3,3%.