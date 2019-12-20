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Мурманская область. Арктика20.12.19 10:45

Банки объединяют системы кибербезопасности против мошенников

На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга. Об этом «Известиям» рассказали в топ-5 компаний по кибербезопасности. Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег. Этим решением уже начали пользоваться в промышленном масштабе десятки крупных и средних банков, рассказали в Лаборатории Касперского, в «Инфосистемах Джет» и в «Информзащите» (все организации входят в топ-5 по кибербезопасности в России).

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что это концептуально новый подход, позволяющий повысить определение случаев отмывания средств, а также увеличить точность и скорость этого процесса. Новая технология помогает снизить количество ошибочно заблокированных счетов, подчеркнули в «Информзащите».

«Такое решение широко востребовано банками, поскольку 80% данных, используемых в антифрод-системах и AML-решениях, пересекаются. Кроме того, правила в этих системах тоже становятся схожими, отличие заключается лишь в бизнес-процессе, возникающем при их срабатывании», - объяснил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

В соответствии с федеральным законом № 115 «О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) банки должны отслеживать счета и транзакции, а при возникновении подозрений на нарушение закона - блокировать их до дальнейшего разбирательства. Юрлица могут быть помещены в «чёрные списки», что повлечёт за собой трудности с дальнейшим получением финуслуг. За неоднократное нарушение 115 ФЗ банк может лишиться лицензии.

Сейчас кредитные организации для мониторинга подозрительных транзакций в рамках 115 ФЗ проходят три ступени: изучают клиента ещё до начала обслуживания, непрерывно отслеживают его активность и регулярно анализируют фактически совершаемые клиентами операции на предмет аномалий, рассказал директор по комплаенсу «Ак Барс Банка» Айдар Багавиев. Он добавил, что кредитная организация может использовать как собственное решение, так и стороннее.

На банковском рынке активно обсуждается объединение алгоритмов антифрод- и AML-мониторинга для принятия наиболее объективного решения о необходимости блокировки счёта или отдельной транзакции, рассказал директор департамента финмониторинга «Абсолют Банка» Александр Поляков. Он пояснил, что антифрод-системы и AML-решения имеют много сходств как в части используемых данных, так и в сфере правил их анализа. Получить обе технологии на единой платформе, способной обрабатывать высокое количество транзакций с минимальным числом ложных срабатываний, было бы удобно, отметил Поляков.

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