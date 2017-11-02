Банки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций

Но критерии, по которым финансовые операции могут быть отнесены к сомнительным, пока не определены.

Правительство РФ внесло в Государственную Думу разработанный Министерством финансов законопроект, который даёт право банкам блокировать карты и счета клиентов в том случае, если проводимые ими финансовые операции представляются кредитным организациям подозрительными. Законодательная инициатива властей привела к всплеску активности в социальных сетях: пользователи опасаются возможной массовой блокировки личных счетов граждан в банках без веских на то оснований, а также выражают беспокойство, не станут ли кредитные организации злоупотреблять предоставленным им правом.

- Сразу же стоит подчеркнуть, что подготовленный документ носит название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств)». Таким образом, закон изначально нацелен на то, чтобы защитить добропорядочных граждан и осложнить жизнь исключительно мошенникам, пытающимся похитить деньги со счетов юридических и физических лиц, - комментирует законодательную инициативу Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». - Для этого Минфин предлагает дать право банкам приостанавливать на срок до двух рабочих дней перевод денег при выявлении признаков совершения такого перевода без согласия плательщика. При подозрении на хищение денег банк должен сразу же связаться с клиентом, чтобы получить подтверждение о необходимости провести проверку платежа.

То, как будет работать вновь принятый закон, во многом зависит от дополняющих его подзаконных актов. В данном случае мы имеем в виду разработку критериев, по которым финансовые операции, проводимые клиентами, могут быть отнесены к разряду подозрительных. Эта работа будет поручена Центробанку, и от точности формулировок регулятора зависит, будут ли возникать проблемы у законопослушных граждан. Поэтому мы предлагаем дождаться публикации данного документа и только после этого делать выводы о том, насколько точно он отражает нынешние экономические реалии.

Еще одним подводным камнем станет право самих кредитных организаций дополнять или изменять перечень установленных ЦБ РФ признаков в соответствии с особенностями их деятельности. Важно понять, имеется ли в виду в данном случае право законодательной инициативы или же кредитные организации, не дожидаясь ответа от вышестоящей инстанции, будут выстраивать отношения с клиентами на основе собственных критериев и оценок. Если ситуация будет развиваться по второму варианту, нельзя исключить возникновения неразберихи в банковском секторе в целом, поскольку у каждого банка будут собственные критерии для блокировки счетов. Причём проблемы у клиентов возникнут не из-за злоупотребления банков своими полномочиями, а из-за их желания перестраховаться.

Важно, как в свете нового закона будет выстраиваться взаимодействие между кредитной организацией и её клиентом в случае возникновения спорной ситуации. Сегодня при блокировке счёта (например, в случае внесения или снятия крупных сумм на карту, при крупных переводах на банковский счет клиента или при переводе крупных денежных сумм третьему лицу) банк просит предоставить пояснения и копии документов, подтверждающие источник поступления денежных средств. При этом после рассмотрения банк может отказаться разблокировать счет клиента с формулировкой «Документы не объясняют экономического смысла операций».

Сегодня уже при первом отказе банка в проведении операции как сомнительной (вне зависимости от того, было ли нарушение в действительности или нет) клиенты попадают в черный список отказников. Его формируют Росфинмониторинг и ЦБ и, начиная с июня текущего года, предоставляют банкам. И хотя список сам по себе носит информативный характер, зачастую именно попадание в список служит основанием для отказа банка клиенту в обслуживании. При этом сегодня отсутствует механизм реабилитации клиентов, которые попали в этот список по ошибке. А таковых, по оценкам ряда экспертов, может быть до 10 процентов.

Сегодня высказывается мнение, что после вступления в силу нового закона банкам следует ожидать массового оттока личных средств из банков и, как следствие, сокращения объемов транзакций. Якобы этот процесс уже активно идет на протяжении последних шести месяцев. Мы полагаем подобные опасения преувеличенными, как минимум, по двум причинам.

Во-первых, клиент, который забирает свои средства из банка на том лишь основании, что банк якобы может в любой момент заморозить его счет, должен иметь альтернативный механизм для расчетов с контрагентами. В настоящий момент подобного надежного и эффективно работающего механизма вне банковской системы не существует.

Во-вторых, комиссии за расчётно-кассовое обслуживание клиентов, использование систем денежных переводов и различных платежных сервисов составляют существенную долю в доходах кредитно-финансовых организаций. Уменьшение числа их клиентов автоматически приведет к снижению прибыли.