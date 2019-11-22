Банки режут ставки по вкладам физлиц в рублях

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября снизилась до 6,03% - рекордно низкого уровня за все время подсчётов, следует из материалов Банка России.

В первой декаде ноября ставка составляла 6,17%.

ЦБ публикует данные о ставке с первой декады января 2009 года. За этот период рекордно высокая ставка была зафиксирована в третьей декаде декабря 2014 года - 15,635%. Предыдущий минимум был зафиксирован в июне 2018 года - 6,052%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.