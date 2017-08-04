Банкиры отмечают рост спроса на валюту

Рост курсов доллара и евро привёл к повышенному спросу россиян на валюту, который оказался необычно высоким даже для сезона отпусков. Такую тенденцию зафиксировали в «ВТБ24», «Бинбанке», «Русском стандарте» и «СМП-банке». Как рассказали журналистам газеты «Известия», представители этих организаций, чек средней валютообменной операции в среднем вырос на 20%. Эксперты ожидают дальнейшего увеличения спроса: по их оценке, россияне традиционно увеличивают вложения в валюту при росте её стоимости. По прогнозам аналитиков, доллар в конце года будет стоить 60-65 рублей, а евро - 69–73 рубля.

Крупнейшие российские банки зафиксировали повышение спроса населения на доллары и евро, когда американская и европейская валюты преодолели психологические отметки в 60 и 70 рублей соответственно.

- В «ВТБ24» спрос на доллары и евро со стороны физлиц вырос за последние две недели по сравнению с обычными значениями на 20%, - сообщил изданию директор казначейства кредитного учреждения Павел Пшеницын.

В «Бинбанке» наблюдают рост спроса на валюту с начала июля - именно тогда началось повышение волатильности рубля. В июле среднедневной оборот наличности вырос по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%, рассказал газете руководитель центра конверсионных операций банка Станислав Макаров. А уже на этой неделе средний чек валютообменной операции увеличился примерно на 20%, добавил он.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса россиян на валюту. По их прогнозам, это будет происходить при сохранении волатильности валютных курсов и ослаблении рубля.