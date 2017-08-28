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Мурманская область. Арктика28.08.17 10:01

Банкиры собираются обЕБСить россиян

ЦБ разработал законопроект, который обяжет все банки собирать биометрические данные россиян (изображения лица и голосовые слепки). Благодаря этому будет создана единая биометрическая система (ЕБС), необходимая для внедрения удаленной идентификации клиентов. Благодаря новации граждане смогут стать вкладчиками любого банка не приходя в его офис, пройдя проверку с помощью биометрии, пишут «Известия», ссылаясь на источники.

В Центробанке газете заявили, что работа над созданием соответствующей технологической инфраструктуры уже начата. В рабочую группу по созданию ЕБС входит ряд крупнейших банков страны. По мнению экспертов, новация позволит максимально упростить процесс совершения любых банковских операций. В то же время биометрические данные россиян должны быть хорошо защищены от злоумышленников.

Источник, близкий к ЦБ, рассказал «Известиям», что законопроект обязывает банки в каждом регионе пропорционально - в зависимости от масштаба сети отделений - установить оборудование для сбора биометрических данных граждан.

Собранные банками биометрические параметры будут поступать в ЕБС, где на каждого россиянина заведут своего рода «карточку» с изображением лица и голосовым слепком. Впоследствии гражданин, пройдя идентификацию по голосу или изображению лица с помощью компьютера, планшета или мобильного телефона сможет стать клиентом любого банка без явки в офис. ЕБС будет интегрирована с ЕСИА - Единой системой идентификации и аутентификации, созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Через ЕСИА при использовании биометрической идентификации банки будут подтверждать личность гражданина (ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, номер мобильного телефона). То есть те, кто захотят сдать биометрические параметры, должны быть одновременно зарегистрированы и на портале госуслуг.

«Цель ЦБ - к марту 2018 года обеспечить банкам возможность удаленно идентифицировать как существующих, так и новых клиентов, - отметил источник, близкий к Банку России. - ЕБС позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта и иных документов. Позднее, используя механизм удаленной идентификации, граждане смогут дистанционно получать, помимо банковских, государственные и иные услуги. Для того чтобы данная схема заработала, в Госдуму был внесен и законопроект, изменяющий 115-ФЗ (закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), - действующие положения этого документа пока не позволяют идентифицировать клиента дистанционно".

В ЦБ «Известиям» подтвердили, что работали над законопроектом, обязывающим банки собирать биометрические данные.

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