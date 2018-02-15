Банкомат ошибочно выдал северянину 600 тысяч рублей. Он не помнит, на что потратил деньги

В ОМВД России по Кольскому району обратился представитель одного из банков с заявлением о том, что из банкомата неизвестным похищены денежные средства в сумме 600 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении банка, расположенного по проспекту Советский в Коле. Установлено, что из-за технической неисправности банкомат выдал больше денег, чем запрашивал владелец банковской карты.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый, - местный житель, 1977 года рождения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудникам полиции задержанный пояснил, когда он ввел пин-код, вместо запрашиваемых 1000 рублей, банкомат выдал значительно больше купюр. Мужчина повторил комбинацию цифр ещё несколько раз. Итого на руках подозреваемого оказалось 600 тысяч рублей. После этого он скрылся с деньгами.

После задержания денег у злоумышленника изъять не удалось. Куда потратил немалую сумму, северянин уверяет, что не помнит.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.