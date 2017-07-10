Банкоматы распознают своих клиентов по лицу

Первый банкомат с функцией идентификации клиента по лицу установлен Сбербанком в июне текущего года на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает газета «Ведомости». Пилотный проект будет идти до конца 2017 года. При помощи новых технологий этот банкомат даст возможность сотрудникам отделения выполнять все безналичные операции, банковская карта при этом будет не нужна.

«Чтобы воспользоваться идентификацией с помощью биометрии, необходимо зарегистрировать биометрический шаблон, обратившись к сотруднику банка», - пишет издание.

Для построения модели лица клиента выделяются контуры глаз, бровей, губ, носа, после этого вычисляют расстояние между ними, и далее строят трехмерную модель, которая учитывает множество вариаций изображения на случаи поворота лица, наклона, изменения освещенности, изменения выражения. Некоторые алгоритмы позволяют компенсировать наличие у человека очков, шляпы, усов и бороды, добавляет собеседник.