Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптерСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Рейтинг городов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.03.19 10:10

Банковская карта расскажет кредиторам о нас всё!

«Visa» и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заёмщиков. «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике. Кроме того, люди могут обращаться за кредитом впервые – о них у бюро нет сведений. Наконец, кредитное поведение может быть устаревшим, а транзакционное – актуально, отмечает она.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на гендиректора платежной системы в России Екатерину Петелину, «Visa» может проанализировать, как человек тратит по картам разных банков, и дать целостную картину его поведения, присвоив ему скоринговый балл. У клиента может быть зарплатная карта в одном банке и любимая карта с баллами для путешествий в другом, приводит она пример. По этим картам он выглядит разным человеком: один снимает деньги в банкомате и иногда использует карту для мелких покупок, другой – премиальный клиент, покупающий одежду в Италии. Несмотря на миф, что зарплатный банк знает о клиенте все, он видит 40% информации, привёл результаты пилота гендиректор бюро Олег Лагуткин.

Важно для кредитного скоринга и то, если у человека есть отдельная карта для покупок в интернете и он использует её для оплаты, скажем, азартных игр.

Работу с банками ведёт «Эквифакс»: он обращается к «Visa» и по запросу банка выдает ему итоговый скоринговый балл заёмщика, передал Лагуткин через представителя.

Хотя в роли агрегатора выступает БКИ, в базу попадут данные не только о кредитных картах, но и о дебетовых. Сбор базы происходит в офлайн-режиме: банки – участники проекта раз в неделю предоставляют через бюро зашифрованные номера всех карт всех своих клиентов.

15 банков, в том числе «очень крупные розничные игроки», подтвердили, что готовы использовать сервис «Visa», указывает Петелина.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Павел В.
28.03.19 08:03
Война во дворах что ли, коли штабы создают? А ответственно работу организовать нельзя, чтобы авралов не было: а то у нас всё время чиновники шумят: летом - зима скоро, весной - потоп и сосули, осенью
Комментарий к новости:Управляющим компаниям грозят и сверху, и снизу, и чатами
Д.О. Вернер
27.03.19 20:56
Может от депутатов будет больше пользы, если Вы перестанете их пиарить в роли комментаторов и опубликуете про них всего две таблицы: первая - это описание адресов домов их избирательных округов, а вто
Комментарий к новости:Это не тёплое кресло! - Виктор Хабаров рассказал молодёжи о работе депутата
Кирилл Андреевич
27.03.19 20:39
А я ещё помню советские времена, когда в "Наптуне" или "Океане" продавали мойвочку всего за 15 копеек килограмм. Но и цена трески на фото тоже радует - как быстро растут цены - народ богатеет!
Комментарий к новости:Рыбной отраслью займёмся предметно – Андрей Чибис
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиБанковская карта расскажет кредиторам о нас всё!-PRO ВалютуЦены на нефть подыгрывают доллару и евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыПо расходам за капитальный ремонт многоквартирного дома – мы пчёлы, считает Конституционный суд РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 248 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика