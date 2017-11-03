Банковское дело лучше всех знает Мария Дубовикова, студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий

Четвертым мероприятием ежегодного регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» стал конкурс по специальности «Банковское дело». Мероприятие прошло в Мурманске на базе на базе ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса». В конкурсе приняли участие студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования региона.

Первым этапом конкурса стало тестирование, подготовленное специалистами Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Вторым этапом – практическая часть, в рамках которой конкурсанты презентовали жюри выбранный ими банковский продукт.

Для подготовки к практическому заданию все участники конкурса заранее были распределены по финанасово-кредитным организациям для прохождения недельной стажировки, где сотрудники банка помогали студентам определиться с темой презентации и подготовиться к выступлению.

На самом конкурсе участник должен был не только презентовать продукт «своего» банка, но и ответить на вопросы жюри, в состав которого вошли сотрудники Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. При оценке выступления учитывались и использование фирменного стиля в одежде, и умение привлечь внимание клиента, и работа с возражениями. Как отметили члены жюри, студенты показали высокий уровень подготовки, но решающими стала именно грамотная работа с возражениями. В лидеры вышли конкурсанты, которые показали полное понимание особенностей представляемого им продукта и сумевшие профессионально и максимально корректно выйти из неоднозначных ситуаций при общении с потенциальным клиентом.

По итогам выполнения заданий победителями конкурса профессионального мастерства по специальности «Банковское дело» в 2017 году стали: I место – Дубовикова Мария Павловна, студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий; II место – Докшанина Диана Юрьевна, студентка Полярнозоринского энергетического колледжа; III место – Говорова Арина Эдуардовна, студентка Мурманского индустриального колледжа.

Очередной этап регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2017» пройдёт 7 ноября. В этот день на базе ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» пройдут конкурсы сразу по трём профессиям: повар, кондитер и официант.