В Мурманской области услуги высшего образования подорожали на 28%3 ноября перекроют движение на автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.11.17 15:13

Банковское дело лучше всех знает Мария Дубовикова, студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий

Четвертым мероприятием ежегодного регионального праздника  профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» стал конкурс по специальности «Банковское дело». Мероприятие прошло в Мурманске на базе на базе ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса». В конкурсе приняли участие студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования региона.

Первым этапом конкурса стало тестирование, подготовленное специалистами Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Вторым этапом – практическая часть, в рамках которой конкурсанты презентовали жюри выбранный ими банковский продукт.

Для подготовки к практическому заданию все участники конкурса заранее были распределены по финанасово-кредитным организациям для прохождения недельной стажировки, где сотрудники банка помогали студентам определиться с темой презентации и подготовиться к выступлению.

На самом конкурсе участник должен был не только презентовать продукт «своего» банка, но и ответить на вопросы жюри,  в состав которого вошли сотрудники Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. При оценке выступления учитывались и  использование фирменного стиля в одежде, и умение привлечь внимание клиента, и работа с возражениями. Как отметили члены жюри, студенты показали высокий уровень подготовки, но решающими стала именно грамотная работа с возражениями. В лидеры вышли конкурсанты,  которые показали полное понимание особенностей представляемого им продукта и сумевшие профессионально и максимально корректно выйти из неоднозначных ситуаций при общении с потенциальным клиентом.

По итогам выполнения заданий победителями конкурса профессионального мастерства по специальности «Банковское дело» в 2017 году  стали: I место – Дубовикова Мария Павловна, студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий; II место – Докшанина Диана Юрьевна, студентка Полярнозоринского энергетического колледжа; III место – Говорова Арина Эдуардовна, студентка Мурманского индустриального колледжа.

Очередной этап регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2017» пройдёт 7 ноября. В этот день на базе ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» пройдут конкурсы сразу по трём профессиям: повар, кондитер и официант.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 360 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Михаил Готовчиц
02.11.17 12:53
Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
Комментарий к новости:Есть ли в России компетентная лоцманская власть?
Юрий
01.11.17 15:26
Работаю в г.Островной зубной врач - на ставку, 0,5 ставки медбрат в стаматологическом кабинете. У меня нет медсестры. Делаю сам дентальные снимки зубов. Нет рентгенолога. Зарплата 43000. Начальство го
Комментарий к новости:В Мурманской области средняя заработная плата врачей учреждений социальной защиты населения за март 2017 года приблизилась к 101 тысяче рублей
Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара – на 34 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратура предостерегает гарантирующего поставщика электроэнергии от противозаконного отключения котельной в сп.Междуречье-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыЕсть ли в России компетентная лоцманская власть?
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика