Барк «Седов» ушёл из Мурманска навсегда, а за прохождение практики на нём нашим курсантам придётся платить

- Калининградский технический университет получил свидетельство о праве собственности на судно на основании данных, внесенных в государственный судовой реестр Российской Федерации, – сообщил Сергей Агарков, ректор Мурманского государственного технического университета. - Несмотря на то, что это грустное для МГТУ и всех мурманчан событие, хочется пожелать успехов КГТУ в этой очень почетной и ответственной миссии судовладельца, а экипажу УПС «Седов» и курсантам – семи футов под килем и попутного ветра в предстоящей навигации.

Такими словами подвёл черту итогов совещания в Росрыболовстве, на котором обсуждался вопрос передачи ФГБОУ ВО «МГТУ» в оперативное управление в ФГБОУ ВО «КГТУ» учебно-парусного судна «Седов». В его работе 23 мая принял участие ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Анатольевич. На совещании в Москве было доложено о завершении официальной процедуры передачи барка «Седов» в оперативное управление Калининградскому государственному техническому университету, который стал полноправным судовладельцем двух учебно-парусных судов – УПС «Крузенштерн» и УПС «Седов».

Отметим, что при смене подведомственности Мурманскому государственному техническому университету придётся платить калининградцам за прохождение практики наших курсантов за счёт собственных доходов, так как с этого момента курсанты МГТУ «уйдут» из-под юрисдикции Росрыболовства. Их финансирование за счёт федеральных средств, выделяемых Росрыболовству в рамках государственного задания по требованиям бюджетного законодательства, будет запрещено.